Водителя с поддельным удостоверением задержали на дороге в Тверской области

Госавтоинспекторы остановили водителя с поддельными документами Фото: УГИБДД России по Тверской области

Полицейские Кесовогорского пункта полиции по улице Кооперативная в посёлке Кесова Гора остановили для проверки документов водителя автомобиля "Лада". 26-летний водитель предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало сомнения в его подлинности.

В ходе проверки были выявлены признаки подделки.

- Эксперты ЭКЦ УМВД России по Тверской области установили, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Молодой человек признал вину и пояснил, что купил права в интернете за 60 000 рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 327 УК РФ.