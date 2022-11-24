В Тверской области задержали мошенника, находящегося в федеральном розыске

В Бежецке мужчина скрывался от полиции Фото: архив "КП"

Участковым уполномоченным полиции совместно с сотрудником уголовного розыска МО МВД России "Бежецкий" был задержан иностранный гражданин, обвиняемый в совершении мошенничества на территории сопредельного государства. Мужчина скрывался в одном из общежитий в Бежецке.

Являясь фигурантом уголовного дела, 41-летний мужчина скрылся от следственных органов. В июле 2022 года он был объявлен в федеральный розыск.

Фигурант передан инициатору розыска.