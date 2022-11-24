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НовостиОбщество24 ноября 2022 9:40

В Тверскую область поступят четыре передвижных медицинских комплекса

Об этом сообщает правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
Передвижные медкомплексы предназначены для мобильных медицинских бригад.

Передвижные медкомплексы предназначены для мобильных медицинских бригад.

Фото: ПТО

В регионы Российской Федерации в ближайшее время поступит 299 передвижных медицинских комплексов, четыре из них предназначаются для Тверской области. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Обеспечить приобретение в 2022–2023 годах дополнительных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов Правительству поручил Президент по итогам Послания Федеральному Собранию в 2021 году.

- Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медпомощи населению на всей территории региона является приоритетом, - считает губернатор Игорь Руденя.

Указанные передвижные медкомплексы предназначены для мобильных медицинских бригад и будут выезжать во все муниципалитеты. Несколько подобных оборудованных машин уже есть в регионе.

Планируется, что комплексы поступят до конца первого квартала 2023 года.