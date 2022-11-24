В Тверской области мужчина взял в кредит миллион рублей и отказался отдавать деньги мошенникам

Мужчина мог лишиться денег, но проявил бдительность Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть полиции обратился 52-летний житель Осташкова и рассказал, что ему позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя злоумышленники оформили кредит в миллион рублей.

"Банкир" начал убеждать, что мужчине необходимо оформить "зеркальный" заём на большую сумму.

Потерпевший оформил кредит на сумму 1 100 000 рублей, но переводить деньги на безопасные счета по просьбе звонившего отказался и обратился в полицию.

За попытку мошенничества возбуждено уголовное дело.