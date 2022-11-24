Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление соседки

Женщина заплатит штраф за оскорбления
Фото: Мария ЛЕНЦ
42-летняя жительница Удомельского городского округа привлечена к административной ответственности за оскорбление соседки.
В прокуратуру обратилась оскорбленная женщина и сообщила, что они давно не ладят с соседкой в деревне Лайково-Храповицкое. Во время одного из споров заявительницу оскорбили.
По данному факту прокуратурой нарушительница привлечена к административной ответственности и оштрафована на 3000 рублей.
Постановление суда в законную силу не вступило.