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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:46

Жительницу Тверской области оштрафовали за оскорбление соседки

Женщина заплатит 3000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина заплатит штраф за оскорбления

Женщина заплатит штраф за оскорбления

Фото: Мария ЛЕНЦ

42-летняя жительница Удомельского городского округа привлечена к административной ответственности за оскорбление соседки.

В прокуратуру обратилась оскорбленная женщина и сообщила, что они давно не ладят с соседкой в деревне Лайково-Храповицкое. Во время одного из споров заявительницу оскорбили.

По данному факту прокуратурой нарушительница привлечена к административной ответственности и оштрафована на 3000 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.