В Тверской области назначены прокуроры двух районов

Советник юстиции Максим Кузнечик Фото: прокуратура Тверской области

Приказом Генерального прокурора РФ от 22 ноября 2022 года советник юстиции Максим Кузнечик назначен на должность прокурора Сандовского района Тверской области.

Максим Григорьевич, 1975 года рождения, имеет высшее юридическое образование, в 2007 году окончил Тверской институт экологии и права. В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2008 года помощником, старшим помощником прокурора Заволжского района Твери, прокурором отдела, старшим прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК РФ по Тверской области управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, помощником, старшим помощником прокурора Центрального района Твери. С февраля 2022 года занимал должность первого заместителя прокурора Пролетарского района Твери.

Также приказом Генерального прокурора РФ от 22 ноября 2022 года на должность прокурора Краснохолмского района Тверской области назначена младший советник юстиции Светлана Новикова.

Младший советник юстиции Светлана Новикова Фото: прокуратура Тверской области

Светлана Эдуардовна, 1977 года рождения, имеет высшее юридическое образование, в 1999 году окончила Владимирский государственный университет. С 2002 по 2017 годы проходила службу в прокуратуре Владимирской области. В прокуратуре Тверской области с декабря 2018 года последовательно занимала должности помощника Торжокского межрайонного прокурора, помощника, старшего помощника Бежецкого межрайонного прокурора. С февраля 2022 года - заместитель прокурора Сонковского района.