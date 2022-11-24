В Тверской области добавят денег на реконструкцию водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2

В Ржеве предусмотрена полная реконструкция водозаборных сооружений. Фото: Александр ЖМУЛИН

На заседании областной бюджетной комиссии во главе с губернатором Игорем Руденей принято решение выделить дополнительные средства на реконструкцию водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2. Об это информирует пресс-служба правительства региона.

Сколько конкретно денег дополнительно направят на реконструкцию, не сообщается.

В настоящее время в Ржеве в рамках нацпроекта «Экология» ведётся строительство комплекса подготовки питьевой воды.

В прошлом году на ржевском водозаборе были проведены первые работы - установлены современные фильтры. Для повышения качества воды предусмотрена полная реконструкция водозаборных сооружений «Ржев-1» и «Ржев-2». Её планируется завершить в 2024 году.

По проектам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», которые реализуются в рамках национального проекта «Экология», в Тверской области к 2024-му запланировано построить и реконструировать целый ряд объектов.