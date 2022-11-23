Ушла из жизни депутат гордумы, главный врач поликлиники №8 в Твери Ирина Колесникова

Ирина Колесникова скончалась на 67-м году жизни Фото: Тверская городская Дума

В Твери ушла из жизни депутат Тверской городской Думы, главный врач городской поликлиники №8 Ирина Колесникова. Ей было 66 лет. Об утрате стало известно вечером, 22 ноября.

Ирина Алексеевна родилась в Калинине в 1956 году. Окончила Калининский государственный медицинский институт по специальности "лечебное дело", затем - Северо-западную академию государственной службы по специальности "государственное и муниципальное управление". В 2010 г. - Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет в 2010 г. по специальности "экономика и управление на предприятиях здравоохранения".

С 1984-1999 годы работала врачом-терапевтом пульмонологического отделения горбольницы №6 г. Калинина.

2001 - 2002 г. г. - заместитель председателя постоянной комиссии по охране здоровья населения Тверской городской Думы.

2002-2004 г. г. - председатель постоянной комиссии по охране здоровья населения Тверской городской Думы.

С 2004г. - до последних дней - главный врач городской поликлиники №8 в Твери.

С 2001 года неоднократно избиралась депутатом Тверской городской Думы и Законодательного Собрания Тверской области, где курировала вопросы здравоохранения. В сентябре 2022 года избрана депутатом Тверской Городской Думы по избирательному округу №17.

Удостоена Почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации".

Депутаты Тверской городской Думы выражают соболезнования родным и близким Ирины Колесниковой.