В Тверской области обнаружили снаряды времен войны

Находки обезврежены Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

22 ноября группами специальных (взрывных) работ аварийно-спасательных служб в районе Торопца были найдены и обезврежены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

Специалисты обнаружили взрыватели к артиллерийскому снаряду в количестве 21 штуки.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".