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НовостиПолитика22 ноября 2022 17:50

Два врача из Тверской области отправились служить в военный госпиталь в зоне СВО

До этого момента оба работали в Кимрской ЦРБ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Врачи будут работать в военном госпитале Фото: Кимрская ЦРБ

Врачи будут работать в военном госпитале Фото: Кимрская ЦРБ

Хирург Кимрской ЦРБ Контантин Полунов и врач-стажер отделения реанимации Максим Акентьев отправились в зону СВО.

В начале ноября врач отправился в военкомат, не дожидаясь повестки, чтобы уточнить свои данные и внести запись об изменении военно-учетной специальности. В рядах вооружённых сил по призыву Константин Полунов проходил службу на Черноморском флоте, но с тех пор получил образование, профессию врача-хирурга, несколько раз повышал квалификацию по основному лечебному профилю.

Максим Акентьев пришел в Кимрскую ЦРБ врачом-стажером в инфекционный госпиталь в июне 2021 года года и остался работать в Кимрах после его закрытия. В настоящее время врач-ординатор анестезиологии и реанимации.

- Вместе с медицинской бригадой, в сопровождении боевых подразделений, медики отправились на место службы в полевой военный госпиталь. Спасибо всем, кто в эти дни принял участие в сборе медикаментов для бойцов, - написала в соцсети администрация Кимрской ЦРБ.