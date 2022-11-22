Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 16:07

В Твери пройдёт XII межрегиональный Фестиваль молодёжных волонтёрских инициатив

Собравшиеся обсудят опыт участия в решении социальных проблем региона
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На фестивале соберутся волонтёры из различных образовательных организаций, представители НКО и бизнеса.

На фестивале соберутся волонтёры из различных образовательных организаций, представители НКО и бизнеса.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

24 ноября в мультимедийном парке "Россия - моя история" в Твери в двенадцатый раз пройдёт ежегодный межрегиональный Фестиваль молодежных волонтёрских инициатив, сообщает Тверской госуниверситет, один из организаторов мероприятия.

На фестивале соберутся добровольцы различных образовательных организаций, представители НКО и бизнеса, чтобы обсудить опыт участия в решении социальных проблем региона.

Основными темами для обсуждения станут работа по федеральному проекту «#МыВместе», развитие экологического, культурного и медиаволонтёрства, реализация различных волонтёрских проектов.