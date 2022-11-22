В Твери пройдёт XII межрегиональный Фестиваль молодёжных волонтёрских инициатив

На фестивале соберутся волонтёры из различных образовательных организаций, представители НКО и бизнеса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

24 ноября в мультимедийном парке "Россия - моя история" в Твери в двенадцатый раз пройдёт ежегодный межрегиональный Фестиваль молодежных волонтёрских инициатив, сообщает Тверской госуниверситет, один из организаторов мероприятия.

На фестивале соберутся добровольцы различных образовательных организаций, представители НКО и бизнеса, чтобы обсудить опыт участия в решении социальных проблем региона.

Основными темами для обсуждения станут работа по федеральному проекту «#МыВместе», развитие экологического, культурного и медиаволонтёрства, реализация различных волонтёрских проектов.