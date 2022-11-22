В Тверской области мужчину за долги отправили на исправительные работы

Мужчина задолжал 80 000 рублей по алиментам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области за долги по алиментам осужден 42-летний житель Старицкого района. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности, но к выплате не приступил.

На содержание сына 2005 года рождения, в период с марта по сентябрь 2022 года, нарушитель задолжал 80 тыс. рублей. Его привлекли к уголовной ответственности.

Суд признал подсудимого виновным и на семь месяцев отправил на исправительные работы с удержанием 5% заработка в доход государства условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.