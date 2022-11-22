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НовостиОбщество22 ноября 2022 13:50

В Тверской области мужчину за долги отправили на исправительные работы

Он не платил алименты на ребенка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина задолжал 80 000 рублей по алиментам

Мужчина задолжал 80 000 рублей по алиментам

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области за долги по алиментам осужден 42-летний житель Старицкого района. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности, но к выплате не приступил.

На содержание сына 2005 года рождения, в период с марта по сентябрь 2022 года, нарушитель задолжал 80 тыс. рублей. Его привлекли к уголовной ответственности.

Суд признал подсудимого виновным и на семь месяцев отправил на исправительные работы с удержанием 5% заработка в доход государства условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.