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НовостиЗвезды22 ноября 2022 13:23

В Твери пройдёт II областной Съезд мастеров-любителей

Съезд будет посвящён реализации проектов в области народного искусства.
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Съезд станет творческой площадкой для взаимодействия мастеров-любителей Верхневолжья.

Съезд станет творческой площадкой для взаимодействия мастеров-любителей Верхневолжья.

Фото: Ольга МАКАРОВА

23 ноября в Твери, в областном Доме народного творчества, состоится II Съезд мастеров-любителей Тверской области. Он проводится в рамках Года культурного наследия народов России.

В этом году Съезд посвящён реализации проектов в области народного искусства. В нём примут участие руководители органов управления культурой муниципальных образований Тверской области, директора районных ДК и домов народного творчества, мастера-любители, руководители кружков и студий декоративно-прикладного творчества.

На пленарном заседании съезда выступят представители малого бизнеса и мастера, успешно реализующие свои творческие идеи. Кроме того, все желающие смогу принять участие в тематических мастер-классах.

- Съезд станет творческой площадкой для взаимодействия мастеров-любителей Верхневолжья, поможет сформировать стратегию сохранения и развития традиционных художественных ремёсел на ближайшие несколько лет, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.