В Тверской области IT-образованием охвачено свыше 65 тысяч детей

Детский технопарк «Кванториум» в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

В регионе образованием и творчеством в сфере информационных технологий занимаются более 65,3 тысячи детей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Развитие IT-образования детей и подростков ведется по федеральному проекту в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Губернатор Игорь Руденя считает IT-отрасль одной из перспективных для экономики региона.

В настоящее время в Верхневолжья действует восемь центров образования детей в сфере информационных технологий. Это технопарк «Кванториум», IT-кубы, региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». В них знания в IT-сфере в 2022 году получили 2,9 тысячи детей.

Также в регионе открыты 210 центров цифрового и гуманитарного образования. Самые крупные из них – центры «Точка роста», где учатся около 61 тысячи детей. Ряд частных образовательных организаций предоставляют услуги по IT-образованию еще для 1400 школьников Верхневолжья.

Кроме того, в 2022 году свыше 81 тысячи школьников стали участниками образовательного проекта «Урок цифры». А более 953 юных жителей Тверской области этой осенью записались на курсы программирования для школьников 8-11 классов «Код будущего» от Минцифры России.