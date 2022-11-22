В Тверской области снесут недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс

Здание снесут по требованию прокуратуры Фото: архив "КП"
Прокуратурой Краснохолмского района в ходе проверки выявлено, что на территории Красного холма расположен объект незавершенного строительства - физкультурно-оздоровительный комплекс.
От объекта остался полуразрушенный фундамент с блоками и часть кирпичной кладки стен высотой в два метра. В стенах обнаружены трещины и сколы, внутренняя территория объекта заросла кустарником и мелколесьем.
Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление к муниципалитету о признании бездействия незаконным и обязании администрации демонтировать объект.
Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.