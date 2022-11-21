В Тверской области отремонтировали свыше 4 км дороги в Калязинском районе

В 2022 году на дороге были отремонтированы участки протяженностью 4,25 км. Фото: ПТО

Завершены ремонты некоторых участков автотрассы Спасское - Сущево - Устиново в Калязинском районе. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя, федеральные средства, выделяемые в рамках нацпроекта позволили региону увеличить объемы и темпы ремонтов дорог.

Трасса Спасское - Сущево - Устиново является дорогой третьего класса межмуниципального значения.

В общей сложности в 2022 году на дороге были отремонтированы участки протяженностью 4,25 км.

Также в 2022 году в Калязинском районе приведена в порядок дорога «Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец» - Спасское.

- Всего с 2022 по 2024 годы в Тверской области планируется привести в нормативное состояние порядка 2,5 тыс. км региональных и местных дорог, - сообщает пресс-служба областного правительства.