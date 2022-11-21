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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 11:24

В Тверской области у мужчины украли бытовые приборы и кухонный гарнитур

Ущерб составил 100 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого разыскала полиция

Подозреваемого разыскала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции о краже сообщил 46-летний житель Лихославльского округа. Мужчина заявил, что из его дома украли водонагреватель, систему фильтров для очистки воды, кухонный гарнитур, смесители и другое имущество общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что неизвестный отжал входную дверь и вынес украденное. В ходе розыска был задержан 33-летний житель Лихославльского округа.

Мужчина дал признательные показания. Кухонный гарнитур нашли по месту жительства подозреваемого.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.