В Тверской области у мужчины украли бытовые приборы и кухонный гарнитур

Подозреваемого разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции о краже сообщил 46-летний житель Лихославльского округа. Мужчина заявил, что из его дома украли водонагреватель, систему фильтров для очистки воды, кухонный гарнитур, смесители и другое имущество общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что неизвестный отжал входную дверь и вынес украденное. В ходе розыска был задержан 33-летний житель Лихославльского округа.

Мужчина дал признательные показания. Кухонный гарнитур нашли по месту жительства подозреваемого.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.