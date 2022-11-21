В Тверской области у мужчины украли бытовые приборы и кухонный гарнитур

Подозреваемого разыскала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дежурную часть полиции о краже сообщил 46-летний житель Лихославльского округа. Мужчина заявил, что из его дома украли водонагреватель, систему фильтров для очистки воды, кухонный гарнитур, смесители и другое имущество общей стоимостью более 100 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что неизвестный отжал входную дверь и вынес украденное. В ходе розыска был задержан 33-летний житель Лихославльского округа.
Мужчина дал признательные показания. Кухонный гарнитур нашли по месту жительства подозреваемого.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.