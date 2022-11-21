83 года исполнилось Почетному гражданину и бывшему губернатору Тверской области Владимиру Суслову

Владимир Суслов. Фото: ПТО

21 ноября 83 года исполнилось Почетному гражданину Тверской области, бывшему главе администрации региона Владимиру Суслову. С днем рождения Владимира Антоновича поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Нет сомнения в том, что не стареет душой человек, который столько сделал для молодежного движения в нашем регионе. Справедливо и то, что Ваш вклад в развитие Тверской области сделал Вас настоящим героем Верхневолжья, образцом для подражания. Все, что создано Вашим трудом - это надежный фундамент развития Тверской области на десятилетия вперед,- отметил Игорь Руденя.

Владимир Суслов возглавлял регион в первой половине 1990-х годов, был депутатом Федерального Собрания РФ первого созыва, депутатом областного парламента, начальником Тверского почтамта, председателем региональной Общественной палаты.

Владимир Антонович в составе Ассоциации Тверских землячеств внес большой вклад в сохранение памяти о выдающихся людях Верхневолжья. При его участии реализован проект по увековечения памяти Героев Советского Союза - уроженцев Тверской области - через создание мемориальных аллей воинской Славы.

Владимир Суслов ведёт масштабную общественную работу. Так, он стал инициатором проекта создания памятника, посвященного комсомольцам и молодежи Верхневолжья, который был открыт в Твери 28 октября этого года.

Владимир Антонович награжден орденом Почета, орденом Дружбы, орденом Трудового Красного Знамени, почетной грамотой Президента РФ. Удостоен Благодарности Президента Российской Федерации, Почетного знака «Крест святого Михаила Тверского», знаков «За заслуги в развитии Тверской области», «Во благо земли Тверской».