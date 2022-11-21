Школьники из Тверской области отправили письма и посылки росгвардейцам, участвующим в СВО Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Школьники из Тверской области отправили письма и посылки для росгвардейцев, участвующих в СВО.

Учащиеся и преподаватели Славнинской средней общеобразовательной школы Торжокского района передали подарки и письма со словами поддержки, рисунками и теплыми пожеланиями бойцам.

- Дети считают своим долгом поддержать наших солдат в это непростое время. Нашим бойцам, находящимся вдали от дома, сейчас как никогда важно получать такие весточки из дома, - сказала директор школы Анна Филина.

Офицеры ОМОН провели для школьников "урок мужества". Все письма учащихся из Тверской области в ближайшее время будут отправлены участникам спецоперации.