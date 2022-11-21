Двух мужчин из Тверской области осудили за угон автомобиля

Фигуранты осуждены условно Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Оленинского района поддержано государственное обвинение в отношении двух местных жителей. По предварительному сговору мужчины угнали автомобиль.

В ходе судебного следствия установлено, что в ночь на 10 августа 2022 года в деревне Ладыгино два жителя Оленинского округа ехали на велосипедах, заметили автомобиль и решили покататься, а потом оставили машину на повороте в село Татево.

Суд признал мужчин виновными. Каждый получил полтора года условно. Приговор не вступил в законную силу.