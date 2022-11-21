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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:16

Двух мужчин из Тверской области осудили за угон автомобиля

Фигуранты получили условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Фигуранты осуждены условно

Фигуранты осуждены условно

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Оленинского района поддержано государственное обвинение в отношении двух местных жителей. По предварительному сговору мужчины угнали автомобиль.

В ходе судебного следствия установлено, что в ночь на 10 августа 2022 года в деревне Ладыгино два жителя Оленинского округа ехали на велосипедах, заметили автомобиль и решили покататься, а потом оставили машину на повороте в село Татево.

Суд признал мужчин виновными. Каждый получил полтора года условно. Приговор не вступил в законную силу.