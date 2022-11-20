В Тверской области поисковики подняли тела трёх бойцов и один смертный медальон

Место раскопок и бумага с именем бойца из смертного медальона. ФОТО: VK/ "НИ ВПЦ ПОДВИГ"

12 ноября поисковики тверского центра «Подвиг» и московского объединения «Поиск» во время поисковой экспедиции в Зубцовском районе Тверской области подняли останки трех бойцов.

Об этом сообщают в группе «НИ ВПЦ Подвиг» в соцсети. Вместе с солдатами были найдены личные вещи, в том числе и подписанный котелок. Над расшифровкой имени на нем сейчас работают специалисты. Кроме этого в этот же день в другой локации в Зубовском районе был найден смертный медальон бойца.

«У нас медальон.. Михеево.. Ячейка.. Останков нет.. Снаряги на двоих, ботинки, ремни, настрела много, много сопутки.. Гильза крошится, в ней бумага.. Нет, не сухая.. Останков нет», - так эмоционально описывают поисковики переговоры по телефону с коллегами сразу после обнаружения медальона.

Имя бойца уже удалось расшифровать: Сергей Петрович Забиев. Во время боёв за Михеево ему было всего 19 лет. Он был родом из Башкирии, числился по документам без вести пропавшим.