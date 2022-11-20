С профессиональным праздником транспортников Тверской области поздравил губернатор

Губернатор Игорь Руденя поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником. Фото: ПТО

20 ноября в России – День работника транспорта. В связи с профессиональным праздником к специалистам и ветеранам транспортной отрасли обратился губернатор Игорь Руденя.

«Транспортный комплекс играет важную роль в жизни нашей страны. От его эффективной работы напрямую зависит развитие экономики и социальной сферы, благополучие каждого гражданина. Сегодня профессионализм и ответственность позволяют работникам отрасли успешно решать задачи, связанные с модернизацией дорожно-транспортной инфраструктуры и совершенствованием логистики, обеспечением стабильной и устойчивой работы предприятий и организаций, своевременной и безопасной перевозкой пассажиров и грузов», – говорится в обращении губернатора, распространённым пресс-службой областного правительства.