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НовостиПолитика20 ноября 2022 6:02

С профессиональным праздником транспортников Тверской области поздравил губернатор

Игорь Руденя обратился к работникам и ветеранам транспортной отрасли в связи с профессиональным праздником
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Губернатор Игорь Руденя поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником.

Губернатор Игорь Руденя поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником.

Фото: ПТО

20 ноября в России – День работника транспорта. В связи с профессиональным праздником к специалистам и ветеранам транспортной отрасли обратился губернатор Игорь Руденя.

«Транспортный комплекс играет важную роль в жизни нашей страны. От его эффективной работы напрямую зависит развитие экономики и социальной сферы, благополучие каждого гражданина. Сегодня профессионализм и ответственность позволяют работникам отрасли успешно решать задачи, связанные с модернизацией дорожно-транспортной инфраструктуры и совершенствованием логистики, обеспечением стабильной и устойчивой работы предприятий и организаций, своевременной и безопасной перевозкой пассажиров и грузов», – говорится в обращении губернатора, распространённым пресс-службой областного правительства.