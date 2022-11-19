В Твери и Тверской области по просьбам пассажиров изменены маршруты автобусов

По просьбам пассажиров изменены маршруты автобусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 19 ноября по просьбам пассажиров скорректировано расписание и схемы движения нескольких маршрутов в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском и Конаковском районах. Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".

В частности, обновления касаются автобусов в Твери и Калининском районе: №6, №9, №30, №35, №102, №106, №110, №116, №118, №119, №123, №138 и №222.

В Ржевском районе: маршрут №342.

В Зубцовском районе: маршруты №1, №109 и №357.

В Конаковском районе: маршруты №2 и №141-3.

Будьте внимательны и перед поездкой ознакомьтесь с изменениями на маршрутах.

По любым вопросам можно обратиться по номеру горячей линии: 8-800-350-00-99.