Мошенники обманули женщину в соцсети на 20 000 рублей в Тверской области

Женщина перевела мошенникам 20 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 51-летняя жительница Удомли и сообщила, что в соцсети ее обманули мошенники.

Полицейские установили, что накануне в мессенджере женщине пришло сообщение от подруги с просьбой одолжить 20 тысяч рублей. Потерпевшая перевела требуемую сумму, а потом позвонила приятельнице.

Выяснилось, что никаких денег подруга не просила, а ее страницу взломали мошенники.

По факту преступления возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".