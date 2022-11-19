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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 11:17

Мошенники обманули женщину в соцсети на 20 000 рублей в Тверской области

Злоумышленники попросили денег от имени подруги потерпевшей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина перевела мошенникам 20 000 рублей

Женщина перевела мошенникам 20 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 51-летняя жительница Удомли и сообщила, что в соцсети ее обманули мошенники.

Полицейские установили, что накануне в мессенджере женщине пришло сообщение от подруги с просьбой одолжить 20 тысяч рублей. Потерпевшая перевела требуемую сумму, а потом позвонила приятельнице.

Выяснилось, что никаких денег подруга не просила, а ее страницу взломали мошенники.

По факту преступления возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".