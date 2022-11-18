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НовостиОбщество18 ноября 2022 9:58

Инженерные работы на будущем кладбище под Тверью оценили в 4,7 миллионов рублей

Лот появился на сайте Госзакупок
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Новое кладбище растянется на 40 гектаров

Новое кладбище растянется на 40 гектаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте Госзакупок появился лот на выполнение инженерных изысканий на новом кладбище в районе деревни Березино Калининского района Тверской области.

Начальная цена контракта установлена в 4 млн. 693 тыс. 541 руб.

Итоги торгов подведут 25 ноября 2022 года. Срок исполнения договора - 60 дней с момента подписания.

Будущее место захоронения, согласно документации закупки, будет состоять из пяти зон, начинающихся с входных ворот. Общая площадь кладбища составит 40 га.