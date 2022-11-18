В Твери простились с командиром танкового взвода Олегом Седовым, погибшим в ходе СВО

В Твери простились с командиром танкового взвода Олегом Седовым Фото: ПТО

17 ноября в Твери простились с подполковником полиции Олегом Седовым, погибшим при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.

Олег Седов - уроженец поселка Молоково Тверской области, после школы поступил в Волгоградский юридический институт МВД России. По окончании обучения проходил службу в Отделе полиции Молоковского района, с 2004 года - в органах внутренних дел города Твери. Дважды принимал участие в военной операции на территории Чеченской республики, был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени и ведомственными наградами.

В зону проведения специальной военной операции отправился по контракту, проходил службу в должности командира танкового взвода. Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя.

- Мы склоняем головы перед подвигом Олега Викторовича, который он совершил в ходе специальной военной операции, защищая рубежи нашего Отечества от агрессии неонацистского режима на Донбассе. Олег Викторович навсегда запечатлел свое имя в героической истории тверской земли, в сердцах всех, кто знал и любил его, - отметил глава региона.

Отпевание Олега Седова прошло в Воскресенском кафедральном соборе Твери, траурный митинг состоялся на Дмитрово-Черкасском кладбище. Героя похоронили с воинскими почестями.