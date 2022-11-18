101 год год исполнился фронтовику, бывшему научному сотруднику тверского военного НИИ

Михаил Александрович Кутин. Фото: ПТО

18 ноября 101 день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Михаил Александрович Кутин. С праздником фронтовика поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Тверская земля, на которой Вы родились, гордится Вашим боевым вкладом в Победу в Великой Отечественной войне, Вашими трудовыми заслугами по возрождению страны в мирное время, развитию военной науки. Благодарим Вас за мужество и стойкость, верность родному Отечеству. Мы берем с Вас пример, защищая интересы нашей Родины сегодня, - текст поздравления от главы региона.

Во время войны Михаил Александрович защищал Ленинград на Лужском рубеже, участвовал в прорыве блокады города на Неве, воевал под Синявино. На Нарвском плацдарме огневой взвод под его командованием уничтожил четыре немецких танка (в том числе два «Тигра»). Михаил Кутин сражался в Прибалтике, Восточной Пруссии, Польше, Померании.

После войны 24 года работал старшим научным сотрудником в военном НИИ в Калинине.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной звезды и медалью «За оборону Ленинграда».