В Золотую книгу Твери вписали новые имена

В Золотую книгу Твери внесли новые имена Фото: администрация Твери

17 ноября в Тверском императорском дворце состоялась торжественная церемония внесения в Золотую Книгу Твери имен директора Тверского технического училища, благотворителя и попечителя Андрея Коняева, первого ректора Калининского государственного университета Владимира Комина, основателя клуба тверских краеведов Николая Забелина.

В 2022 году исполнилось 150 лет со дня рождения Андрея Коняева. На протяжении десятилетий педагог возглавлял Тверское низшее техническое училище (ныне ГБПОУ Тверской колледж им. А.Н. Коняева), принимал активное участие в общественной жизни города.

Первый ректор Калининского государственного университета Владимир Комин много внимания уделял подготовке молодых научных кадров. Его трудовая деятельность на ниве высшего образования отмечена многочисленными правительственными наградами.

Николай Забелин вел активную общественную работу. Во многом благодаря его усилиям в 1990 году Твери было возвращено историческое название, кроме того, краевед был в числе организаторов праздника День города и составлял его первую программу. Основателю клуба тверских краеведов Николаю Забелину 14 ноября 1989 года было присвоено звание "Почетный гражданин города Твери".