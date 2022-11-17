Кофе и парфюм украл мужчина из магазина в Твери

В Твери задержали подозреваемого в магазинной краже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась сотрудница сетевого магазина. Просматривая записи камер видеонаблюдения, администратор заметила, что неизвестный похитил с полки парфюмерную продукцию и кофе. Ущерб составил 8 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли видеозаписи с камер, установленных в торговом зале.

Подозреваемого, 32-летнего ранее судимого безработного мужчину, задержали. Похищенное он продал неизвестным лицам.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.