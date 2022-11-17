Кофе и парфюм украл мужчина из магазина в Твери

В Твери задержали подозреваемого в магазинной краже
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась сотрудница сетевого магазина. Просматривая записи камер видеонаблюдения, администратор заметила, что неизвестный похитил с полки парфюмерную продукцию и кофе. Ущерб составил 8 000 рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли видеозаписи с камер, установленных в торговом зале.
Подозреваемого, 32-летнего ранее судимого безработного мужчину, задержали. Похищенное он продал неизвестным лицам.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.