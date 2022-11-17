В Твери женщины связали 87 пар шерстяных носков для военнослужащих

В Тверской области женщины вяжут носки для военнослужащих Фото: Региональное отделение "Союза православных женщин" в Тверской области

В Тверской области региональное отделение "Союза православных женщин" начало сбор шерстяных носков ручной вязки для военнослужащих.

За две недели усилиями православных активисток было связано 87 пар, еще 48 пар специальных термоносков приобретено.

Родители тверского Православного детского сада святой Анны Кашинской собрали для вязальщиц несколько килограммов шерстяной пряжи. Сотрудники тверской библиотеки им. С.Д. Дрожжина пожертвовали партию термоносков. Прихожане храма в честь преподобного Амвросия Оптинского в Кувшинове передали в Тверь посылку с вязаными изделиями.

В каждую пару носков вложены детские послания. Первая партия уже отправлена на передовую.

Сбор шерстяных носков и пряжи для военнослужащих, детских писем и рисунков продолжается. В свечной лавке церкви Воскресения Христова (Трех исповедников) все желающие женщины могут получить шерстяную пряжу и поучаствовать в сборе.

Справки по телефону: 8 (980) 623-16-71.