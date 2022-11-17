В Твери продавца мопеда мошенники обманули на 60 000 рублей

Мужчина лишился 60 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратился 26-летний житель Твери и сообщил, что неизвестный похитил деньги с его банковской карты.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина разместил в сети Интернет объявление о продаже мопеда. В одном из мессенджеров с ним связался потенциальный покупатель, предложил оформить покупку через сервис "безопасная сделка" и прислал ссылку.

Продавец заполнил форму для онлайн-оплаты, указал данные банковской карты и поступивший на телефон смс-пароль для подтверждения платежа за покупку. В результате с карты было списано 60 000 рублей.

Подозреваемого разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.