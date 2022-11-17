Тверская библиотека имени Горького стала участником федерального проекта по оцифровке книг

Библиотека имени Горького в Твери. Фото: VK/Тверская Горьковка

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького второй год подряд стала участником федерального проекта «Цифровая культура» (входит в нацпроект «Культура») по оцифровке рукописных книг и печатных изданий.

Около 300 книг областной библиотеки им. А.М. Горького обладают признаками книжных памятников федерального значения. В результате изучения фонда для оцифровки специалистами библиотеки отобраны наиболее значимые книги, напечатанные типографиями Тверской губернии во второй половине XIX – начале XX веков, а также русские книги гражданского шрифта XVIII - первой трети XIX веков. На каждый документ составлено библиографическое и научное описание, ставшее основанием для регистрации в Реестре книжных памятников.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Добавим, что оцифрованные краеведческие издания доступны пользователям на сайте Горьковки.

- В Тверской области библиотечные традиции получают новое развитие. Цифровые технологии и внедрение современных методов работы служат увеличению числа книголюбов, - считает губернатор Игорь Руденя.