Житель Волгограда пытался обокрасть магазин в Твери

Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы в Твери задержали жителя Волгограда, который пытался украсть из магазина 38 кассет для бритья.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл в гипермаркет по сигналу "тревога", где менеджер по безопасности пояснил, что 20-летний молодой человек сложил кассеты в пакет и попытался пройти незамеченным через кассу. Ущерб составил более 5000 рублей.

Правонарушителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном правонарушитель сознался.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.