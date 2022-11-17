Житель Волгограда пытался обокрасть магазин в Твери

Злоумышленника задержала Росгвардия
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Росгвардейцы в Твери задержали жителя Волгограда, который пытался украсть из магазина 38 кассет для бритья.
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл в гипермаркет по сигналу "тревога", где менеджер по безопасности пояснил, что 20-летний молодой человек сложил кассеты в пакет и попытался пройти незамеченным через кассу. Ущерб составил более 5000 рублей.
Правонарушителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном правонарушитель сознался.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.