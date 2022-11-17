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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 7:44

Житель Волгограда пытался обокрасть магазин в Твери

Злоумышленника задержали росгвардейцы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Злоумышленника задержала Росгвардия

Злоумышленника задержала Росгвардия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы в Твери задержали жителя Волгограда, который пытался украсть из магазина 38 кассет для бритья.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл в гипермаркет по сигналу "тревога", где менеджер по безопасности пояснил, что 20-летний молодой человек сложил кассеты в пакет и попытался пройти незамеченным через кассу. Ущерб составил более 5000 рублей.

Правонарушителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном правонарушитель сознался.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.