Древесину с подложными сертификатами вывозили из Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подложные карантинные сертификаты использовала одна из компаний оптовой торговли при транспортировке бревна хвойных пород с железнодорожных станций Оленино и Андреаполь Октябрьской железной дороги. Подлог выявлен сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по ЦФО.

По ч. 5 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа" возбуждено уголовное дело.

- Сотрудниками УТ МВД России по ЦФО совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая на территории Московской и Тверской областей проведено шесть обысков по месту жительства предполагаемых фигурантов, осмотрены железнодорожные станции, места складирования и погрузки древесины и бревен. Оперативниками изъяты мобильные телефоны, электронная переписка, документы, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.

Установлена причастность к совершению преступления генерального директора компании, жителя Москвы 1974 года рождения. Гражданин сознался в содеянном.

Также установлена сотрудница транспортной компании, жительница Тверской области 1978 г.р., причастная к изготовлению подложных сертификатов. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов".

Расследование уголовного дела продолжается.