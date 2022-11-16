Мошенник обманул жительницу Тверской области на 140 000 рублей

Женщина лишилась 140 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 43-летняя жительница Западной Двины с заявлением о мошенничестве.

В ходе разбирательства установлено, что в Интернете женщина увидела объявление о торгах на фондовой бирже и решила заработать. Женщина перешла по указанной ссылке, зарегистрировалась на интернет-платформе, создала личный кабинет и пополнила счет на 140 000 рублей. В дальнейшем обещанных дивидендов потерпевшая не получила и не смогла вывести деньги с сайта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Полиция призывает граждан ни при каких условиях не перечислять денежные средства на личные счета неизвестных людей. Тщательно проверяйте всю информацию о интернет-платформах.