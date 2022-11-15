В Тверской области вор украл из машины деньги, смартфон и золотые кольца

Подозреваемого в краже задержали.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В поселке Пено обокрали водителя из Осташкова. Он оставил дверь машины незапертой.
Мужчина отошел по делам, а в это время из его машины похитили барсетку с 45 тысячами рублей, смартфоном и двумя золотыми кольцами.
Со слов заявителя, ущерб составил более 83 тысяч рублей.
Как сообщили в областном УМВД, полицейским удалось по горячим следам установить личность подозреваемого и задержать ранее судимого за кражу и разбой жителя посёлка.
Похищенные деньги и вещи у злоумышленника изъято и вскоре будет возвращено пострадавшему.
Следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Ведётся следствие.