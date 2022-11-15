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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 15:33

В Тверской области вор украл из машины деньги, смартфон и золотые кольца

Полицейским удалось по горячим следам установить личность подозреваемого
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Подозреваемого в краже задержали.

Подозреваемого в краже задержали.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В поселке Пено обокрали водителя из Осташкова. Он оставил дверь машины незапертой.

Мужчина отошел по делам, а в это время из его машины похитили барсетку с 45 тысячами рублей, смартфоном и двумя золотыми кольцами.

Со слов заявителя, ущерб составил более 83 тысяч рублей.

Как сообщили в областном УМВД, полицейским удалось по горячим следам установить личность подозреваемого и задержать ранее судимого за кражу и разбой жителя посёлка.

Похищенные деньги и вещи у злоумышленника изъято и вскоре будет возвращено пострадавшему.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Ведётся следствие.