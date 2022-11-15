В Тверской области ОРВИ за неделю заболели 7000 человек

Вакцинация поможет избежать тяжёлого течения гриппа.

На минувшей неделе в Тверской области ОРВИ заболели 7 тысяч человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Эпидемии нет- порог заболеваемости ниже недельного расчетного эпидемического порога на 30,1%. Зарегистрированы единичные случаи гриппа А (H1N1).

«Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тверской области остается стабильной» - сообщают в Роспотребнадзоре.

Врачи напоминают, что грипп – это острое респираторное вирусное заболевание, которое характеризуется такими осложнениями как: пневмонии, синуситы, поражения сердечно-сосудистой системы и пр.

ОРВИ — это общее название группы острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и легких, возбудителей у которых может быть более 200.

В области продолжается прививочная кампания против гриппа. Сейчас всего привито более 473 тыс. человек, в том числе более 112 тыс. детей.

Санитарные врачи напоминают, что вакцинация является основным эффективным методом профилактики гриппа. Прививаться против гриппа необходимо ежегодно, так как состав вакцин обновляется с учетом циркулирующих штаммов.

Рекомендации Роспотребнадзора на текущий эпидсезон следующие:

Пройти вакцинацию против гриппа до начала эпидемического сезона.

Сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте.

Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки респираторного заболевания.

Регулярно тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа особенно после улицы и общественного транспорта.

Регулярно проветривать, делать влажную уборку, увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь.

Вести здоровый образ жизни, сбалансировано питаться и регулярно заниматься физкультурой.

При появлении признаков ОРВИ обращаться за медицинской помощью.