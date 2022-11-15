Приём пройдёт в здании следственного управления. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

В следственном управлении СКР по Тверской области состоится приём граждан по защите прав предпринимателей. Беседовать с предпринимателями будут руководитель следственного управления СК России по Тверской области генерал-майор юстиции Альберт Кизимов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский.

Приём состоится 25 ноября в здании следственного управления по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, д.15 (с 11:00 до 12:00).

Желающим попасть на приём необходимо записаться по телефонам следственного управления (4822) 65-63-31, 65-62-36, либо по телефону аппарата бизне-омбудсмена: (4822) 32-35-39. Возможна также запись по электронной почте tver@ombudsmanbiz.ru.