В Тверской области волонтеры высадили 128 тысяч саженцев деревьев и кустарников

Участники акции сажают деревья. Фото: ПТО

В Тверской области подведены итоги осенней всероссийской акции «Сохраним лес» – самого масштабного в мире лесовосстановительного проекта с участием добровольцев. На площади 61,1 га они высадили более 127,7 тыс. сеянцев и саженцев сосен, елей, рябин, берез, туй и кустарников. Верхневолжье стало участником акции уже в четвертый раз.

Лес сажали более 280 неравнодушных жителей региона, сообщает пресс-служба правительства области.

Среди участников акции школьники и студенты, сотрудники администраций муниципальных образований, работники системы здравоохранения, специалисты лесного хозяйства и другие.

- Одной из площадок акции стала территория областной клинической больницы в Твери, где сотрудники учреждения, а также представители лесного комплекса региона высадили 20 молодых сосен, - сообщают организаторы акции.