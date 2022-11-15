Всероссийский экологический диктант в Твери проведут в библиотеке имени Горького

Всероссийский экодиктант проводится с 2019 года.

16 ноября в 12:00 в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького можно б уд ет проверить свои знания, ответив на вопросы Всероссийского экологического диктанта.

В этом году он проводится в нашей стране с 11 по 27 ноября. Экодиктант можно написать и дистанционно, на сайте акции.

Впервые диктант прошел с 6 сентября по 15 октября 2019 года в школах. Тогда в нем поучаствовали более более 80 тысяч человек в 45 регионах России. В 2020 году экодиктант написали уже 2,8 млн человек в 85 регионах.