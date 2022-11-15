В Твери при прокладке канализационного коллектора несколько раз пришлось вызывать саперов

Вот такой боеприпас был найден при прокладке коллектора в Твери. Фото: «Тверь Водоканал»

В Твери коммунальщики последние полгода перекладывали канализационный коллектор на Соминке. Работы, которые вёл « Тверь Водоканал», шли трудно: заболоченная местность, незаконные врезки, а ещё неразорвавшиеся снаряды времен Второй Мировой войны. Коммунальщикам несколько раз пришлось вызывать саперов.

-Данный коллектор, 1971-1976 года постройки, собирает стоки со всей западной и северо – западной части города. Это первая такая масштабная работа, выполненная собственными силами, за последние десять лет. Многие трудности пришлось преодолеть нашим бригадам при прокладке данного коллектора. Работа производилась по 16-18 часов в сутки, - сообщили в компании.

Несмотря на то, что общая протяженность коллектора более 3 км, участок вдоль ручья Соминки был самым тяжелым, так как проходит по заболоченной местности.