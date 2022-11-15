В Тверской области от Торопца до Великих Лук на время ремонта железной дороги пустят автобусы

Будет закрыт участок Торопец – Назимово на линии Бологое – Осташков - Великие Луки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Движение всех поездов на участке Торопец - Великие Луки в ближайшее время будет прекращено в связи с капремонтом на железной дороге (о дате в правительстве региона обещали сообщить дополнительно). Продлится ремонт ориентировочно до 1 апреля 2023 года. На это время между Торопцем и Великими Луками запустят компенсационные автобусы.

Их расписание будет учитывать время прибытия (отправления) пригородных поездов сообщением Осташков – Торопец, сообщают в Министерстве транспорта Тверской области.

На время ремонта будет закрыт участок Торопец – Назимово на линии Бологое – Осташков - Великие Луки Октябрьской железной дороги.

Напомним, всю актуальную информацию об изменениях в графике движения пригородных поездов можно узнать на информационных стендах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и на сайте МТППК.