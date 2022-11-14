В Тверской области задержаны мужчины, незаконно нарубившие деревьев на 2 млн рублей

Незаконные рубщики леса орудовали прямо в родном районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области, возле деревни Мельгуново Кимрского района, неизвестные незаконно срубили 190 деревьев. Ущерб, нанесённый чёрными лесорубами лесному фонду, составила более 2 миллионов рублей.

Кимрские полицейские установили, что преступление совершили двое мужчин 64 и 40 лет. Оба - жители Кимрского района. Полицейские изъяли у них срубленные стволы и трактор с прицепом.

- В ходе допроса мужчины сознались в содеянном и пояснили, что вырубленные деревья планировали продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды, - сообщили подробности в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Против чёрных лесорубов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.