В Тверской области женщину осудили на 10 лет колонии за сожжение сожителя

Следствие по делу длилось год.

Вечером 3 октября 2021 года 62-летняя жительница Сонково повздорила со своим сожителем. Ссора возникла после совместного распития спиртного. Женщина схватила канистру с горючей жидкостью, облила мужчину и предметы мебели в деревянном доме, где они совместно проживали, после чего подожгла его.

Выбежав из дома, отправилась в соседнюю деревню. Мужчина погиб, дом полностью сгорел.

Было возбуждено уголовное дело, началось следствие. Спустя год по делу был вынесен приговор.

- Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил виновную к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, назначив при этом дополнительный вид наказания в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, - сообщает пресс-службы прокуратуры Тверской области.