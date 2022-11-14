В Тверской области досрочно отремонтировали дорогу в Бологовском районе

Отремонтированный участок трассы. Фото: ПТО

В регионе продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, досрочно отремонтирован участок автотрассы «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок» – Березайка – Лыкошино.

Изначально планировалось завершить работы в августе 2023 года, но подрядчик отремонтировал дорогу уже в текущем году. В надлежащее состояние приведено более 10,1 км автодороги.

Эта трасса относится к дорогам второго класса межмуниципального значения и соединяет Верхневолжье с Новгородской областью. Кроме того, по дороге проходят маршруты школьных автобусов, пассажирских и грузовых перевозок.

- Реализация национальных проектов позволила нам существенно увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети. В первую очередь приводим в порядок магистрали, важные для роста экономики, решения задач в социальной сфере, повышения темпов развития Тверской области, – отмечал губернатор Игорь Руденя.

Всего с 2022 по 2024 годы в нашей области планируется отремонтировать 2,5 тыс. км региональных и местных дорог.