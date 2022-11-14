В Калязине Тверской области ночью сгорел жилой дом с нехорошей репутацией

Пожар был сильный. Фото: https://vk.com/pvk_69

В ночь на 14 ноября в Калязине Тверской области сгорел жилой дом на улице Коммунистической.

Сообщение о пожаре пришло на пульт МЧС в 00:33. Оперативно, уже в 00:48 пожарные локализовали огонь (ночью был сильный ветер и пламя вполне могло распространиться на соседние строения). Полностью пожар ликвидировали в 04:04

- В результате пожара огнём уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Тверской области.

Фото пожара очевидцы опубликовали в группе "Подслушано в Калязине". В комментариях калязинцы жалуются на репутацию этого дома. Местные жители рассказывают, что в доме на постоянной основе никто не живёт и его "гостями" становятся "алкаши и нарики".