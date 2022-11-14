В Тверской области водителей напугал лось, который гулял по дороге и заглядывал в машины

Лось совсем не стеснялся. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Ольга Оганесова

Под Тверью, на Тургиновском шоссе, к водителям познакомиться вышел большой лось. Он гулял по дороге, осматривал машины, заглядывал в окна авто - совершено без страха и с большим любопытством.

Видео произошедшего опубликовали в группе "Подслушано у водителей. Тверь."

- Милый лосяш, вышел познакомиться на Тургиновском шоссе, близ деревни Губино. Но очень страшно, на самом деле было, - написала очевидица, автор видео.

Ролики очень занятные, но следует помнить: лось - большое и очень тяжёлое животное. Встречи с ним на дороге часто заканчиваются серьёзными авариями, будьте осторожны.