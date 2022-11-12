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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 14:04

Мёртвый мужчина обнаружен в квартире Калязина

Выяснениями причин смерти занялся СКР
Олег ХАДАЕВ
Обстоятельства смерти выясняет следователь СКР.

Обстоятельства смерти выясняет следователь СКР.

Фото: Олег ХАДАЕВ

Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится проверка по факту смерти мужчины, тело которого обнаружено в квартире, расположенной в Калязине.

При поступлении сообщения следователь межрайонного следственного отдела Следственного комитета выехал на место происшествия. Личность мёртвого мужчины установлена.

Для выяснения точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.