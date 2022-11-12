Погода в Твери 12 ноября 2022 года оказалась самой тёплой за последние 45 лет

Тверь погрелась в тёплом воздухе, впереди похолодание. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

По данным Гидрометцентра России, 12 ноября в Твери температура воздуха прогрелась до +11,5 градусов. Это на два градуса выше температуры, которая, по данным многолетних наблюдений, была зарегистрирована в 1977 году — 45 лет назад. Тогда температура была 9,5 градусов тепла.

Таким образом, побит температурный рекорд.

По данным многолетних наблюдений Тверского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, самая низкая температура в этот день регистрировалась в 1951 году — минус 21,3 градуса.

Что касается ближайшего прогноза, то уже завтра, 13 ноября, в Твери ожидается понижение температуры воздуха до +3 ...+8 градусов по Цельсию и усиление ветра до 15 метров в секунду (54 км в час).