Жительница Осташкова стала жертвой псевдопродавца квартиры

Деньги у мошенника, его ещё ищут.
Фото: Олег ХАДАЕВ
Жительница Твери, 41 года от роду, надумала купить квартиру и высмотрела в интернете интересное предложение.
В разговоре с продавцом тот, чтобы квартиру не показывать другим покупателям, попросил перечислить ему задаток. Потерпевшая согласилась и перевела домовладельцу 50 000 рублей.
Позже женщина попыталась связаться с владельцем квартиры, но тщетно, то перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.
Сейчас мошенника ищут. Установлено, что его телефон зарегистрирован в Пензенской области. Но, как правило, это ничего не значит.