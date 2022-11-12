Жительница Осташкова стала жертвой псевдопродавца квартиры

Деньги у мошенника, его ещё ищут. Фото: Олег ХАДАЕВ

Жительница Твери, 41 года от роду, надумала купить квартиру и высмотрела в интернете интересное предложение.

В разговоре с продавцом тот, чтобы квартиру не показывать другим покупателям, попросил перечислить ему задаток. Потерпевшая согласилась и перевела домовладельцу 50 000 рублей.

Позже женщина попыталась связаться с владельцем квартиры, но тщетно, то перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию.

Сейчас мошенника ищут. Установлено, что его телефон зарегистрирован в Пензенской области. Но, как правило, это ничего не значит.